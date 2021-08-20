Генпрокуратура Боливии выдвинула в отношении бывшей и. о. президента обвинения в геноциде

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Боливии выдвинула в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес официальное обвинение в геноциде. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Генпрокуратура сегодня представила Верховному суду обвинительный запрос в отношении гражданки Жанин Аньес Чавес, чтобы он был передан в Многонациональную законодательную ассамблею и она разрешила судебный процесс об ответственности за гибель 20 человек в Сакабе и Сенкате в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

По оценке прокуратуры, Аньес подозревается в "геноциде, нанесении серьезного и легкого вреда здоровью и нанесении травм, повлекших к смерти". Согласно боливийскому законодательству, запрос о начале судебного процесса будет направлен в парламент для утверждения, так как речь идет о совершении преступления лицом, которое на тот момент занимало высший государственный пост.

Ранее междисциплинарная группа независимых экспертов Межамериканской комиссии по правам человека представила доклад, в котором подтверждается, что во время политического кризиса в Боливии в ноябре 2019 года погибли 38 человек, а также были зафиксированы нарушения прав человека и случаи чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов.

Бывшая и. о. президента уже находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.