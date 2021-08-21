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СМИ: четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли в результате взрыва в Багдаде

Машина, на которой передвигались ополченцы, наехала на самодельное взрывное устройство, отмечает телеканал Al Sumaria

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли в результате взрыва на севере Багдада. Об этом сообщил в пятницу вечером местный телеканал Al Sumaria.

По его информации, машина, на которой передвигались ополченцы, наехала на самодельное взрывное устройство. Еще не менее восьми бойцов "Аль-Хашд аш-Шааби" получили ранения различной степени тяжести.

Как указали источники телеканала в службах безопасности Ирака, в том районе иракской столицы, где произошел взрыв, проходит спецоперация по ликвидации так называемых спящих ячеек террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые, вероятнее всего, причастны к атаке на шиитское ополчение.

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