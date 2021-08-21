Трамп заявил, что Байден должен извиниться перед американцами из-за ситуации в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнему лидеру Джо Байдену следует извиниться перед американцами за то, как проходит вывод войск из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном в пятницу вечером.

"Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки [представителей радикального движения] "Талибан" (запрещено в РФ) военному оборудованию стоимостью $85 млрд", - заявил Трамп. По словам республиканца, при его администрации вывод американских войск не обернулся бы катастрофой.

Во вторник Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод войск США из Афганистана под руководством Байдена стал "самым большим унижением для США". "Это то, что еще годы и десятилетия будет влиять на наши [международные] отношения", - указал бывший американский лидер.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.