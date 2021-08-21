Конгрессмен - сторонница Трампа призвала к импичменту Байдена по трем статьям

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла на рассмотрение Конгресса США три проекта резолюции об импичменте президента Джо Байдена.

"От лица американцев я представила сегодня статьи для импичмента Джо Байдена из-за невыполнения им должностных обязанностей [по ситуации] в Афганистане", - написала в пятницу в Twitter республиканка, являющаяся ярой сторонницей предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

По словам Грин, Байдена необходимо отстранить от власти в том числе из-за миграционного кризиса на южной границе США и за "нарушение конституционного баланса", к которому привело "игнорирование им правил Верховного суда".

Инициатива республиканки вряд ли найдет поддержку в законодательном органе страны. Обе палаты Конгресса по итогам последних выборов контролируются Демократической партией. Как отмечает журнал Forbes, даже однопартийцы Грин зачастую отвергают ее предложения.

Так, 21 января - в первый же день пребывания Байдена у власти - республиканка представила проект резолюции о его импичменте. Грин утверждала, что этот человек "неспособен занимать должность президента", а его "практика злоупотребления властью <...> вызывает обеспокоенность". Ее инициатива не получила развития.

47-летняя Грин прошла в Конгресс по итогам состоявшихся 3 ноября 2020 года всеобщих выборов. Трамп ранее называл ее "восходящей звездой" Республиканской партии. По словам источников газеты Politico, сторонница экс-президента придерживается различных теорий заговора.