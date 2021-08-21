В "Талибане" сообщили, что движение вскоре представит систему управления Афганистаном

ТАСС, 21 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено в ближайшее время представить новую политическую систему, в соответствии с которой будет осуществляться управление Афганистаном. Об этом представитель талибов сообщил в субботу в интервью агентству Reuters .

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"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления [страной] в ближайшие недели", - сказал он. Представитель радикалов добавил, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения.

"Талибан" на переговорах обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях, сообщил представитель движения.

Согласно договоренностям Кабула и США о выводе западных сил, Афганистан не должен вновь стать плацдармом для международного терроризма.

"Талибан" отверг свою причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием четкого плана эвакуации.

"Запад мог бы разработать план эвакуации получше", - сказал представитель движения.