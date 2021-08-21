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Смена власти в Афганистане
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Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

Их разместили в ковид-центре
© Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz via REUTERS, архив

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 21 августа. /ТАСС/. Власти Узбекистана приняли еще около 400 беженцев из Афганистана, их временно разместили на территории ковид-центра близ узбекско-афганской границы, где, как сообщалось ранее, находятся примерно 650 офицеров из частей правительственных войск, которыми командовал маршал Абдул Рашид Дустум. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС информированный источник в Термезе.

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"Новая группа беженцев, скорее всего, доставлена в Термез этой ночью самолетами, их ПЦР-тесты дали отрицательный результат. Пока не известно, почему они, как и офицеры из частей маршала Дустума, размещены на хорошо охраняемой, изолированной территории", - сказал источник.

В пятницу МИД Узбекистана сообщил, что по согласованию с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) из Термеза на родину были возвращены 150 афганских беженцев, которым была гарантирована безопасность. По данным узбекского МИД, они после идентификации отпущены по домам и находятся в безопасности.

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АфганистанУзбекистанСмена власти в Афганистане
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