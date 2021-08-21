Депутаты Южной Осетии инициируют рассмотрение вопроса о недоверии кабмину республики

ЦХИНВАЛ, 21 августа. /ТАСС/. Четырнадцать депутатов парламента Южной Осетии написали обращение на имя спикера Алана Тадтаева с инициативой о вынесении вотума недоверия правительству страны. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

"Вносим на рассмотрение парламента Республики Южная Осетия вопрос о недоверии правительству Республики Южная Осетия", - говорится в тексте письма.

Под обращением стоят 14 подписей. Как пояснил ТАСС один из подписавшихся, вице-спикер парламента Александр Плиев, причин для такого решения много, но последней каплей, по его словам, стало то, что депутатам отказывают в предоставлении актов проверки казначейства Российской Федерацией.

"В течение нескольких месяцев сотрудники казначейства находились в республике и проверяли министерства и ведомства, в том числе министертсво финансов на предмет целевого расходования выделяемых республике российских финансовых средств. Для того, чтобы принять исполнение бюджета, депутатам необходим этот документ, поскольку наша прямая обязанность состоит в том, чтобы мы смотрели за правильным исполнением бюджета. И нас, депутатов, лишают своих же прямых обязанностей и статуса", - сказал он.

Плиев рассказал, что сам лично направлял письмо председателю правительства о предоставлении депутатам актов проверки, но получил отказ. "Это и послужило последней каплей. Помимо этого, они до сих пор не повысили зарплаты госслужащим и бюджетникам", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что заявленные ранее повышенные размеры средней заработной платы не соответствуют действительности.

По словам главы парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зазы Дриаева, правительство обосновывает свой отказ тем, что это секретная информация, которую они не могут предоставить. "Но это абсурд, ведь именно парламент принимает главный финансовый документ, мы утверждаем все финансовые потоки и по закону мы обязаны обладать всей информацией. Депутат имеет право запросить любую информацию в госорганах, и если это секретная информация, мы также обладаем этим правом", - считает собеседник агентства.