Правительственные силы Эфиопии не допустили захвата повстанцами Тыграя города Хумера

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Правительственные подразделения Эфиопии отразили все попытки повстанцев Тыграя захватить город Хумера, расположенный на западе штата Тыграй вблизи границ с Эритреей и Суданом. Об этом сообщил в субботу эфиопский телеканал Fana со ссылкой на одного из командующих силами на севере Эфиопии полковника Демеке Зевду.

По словам Зевду, правительственные части отбили 12 атак отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) на Хумеру. Он отметил, что армию поддерживает местное население. Зевду подчеркнул, что вооруженные силы Эфиопии имеют в районе Хумеры сильные позиции и способны отразить любые атаки со стороны повстанцев, сохранив контроль над западной частью штата Тыграй. Город Хумера, население которого достигает 22 тыс. человек, расположен в стратегически важном районе на стыке границ трех государств, в его окрестностях находится крупный аэропорт и база ВВС.

Одновременно телеканал Fana сообщил, что правительственным частям удалось восстановить контроль над городом Гашена, который две недели назад был захвачен повстанцами Тыграя. Гашена находится на востоке штата Амхара, через него проходит важная автомобильная трасса В-22. Тем самым, по данным телеканала, нарушено снабжение сил обороны Тыграя, которые сейчас действуют западнее Гашены, ведя наступление на столицу Амхары город Бахр-Дар.

В свою очередь сомалийский новостной портал Somali Guardian передал, что Эфиопия вывела на текущей неделе несколько тысяч своих военнослужащих из Сомали, где они оказывали поддержку эфиопскому контингенту в составе Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Выводимые из Сомали части, по словам портала, направляются в штат Амхара для противодействия отрядам повстанцев Тыграя.

В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений.