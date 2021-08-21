Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются союзниками

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве в субботу с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Казахстан и РФ являются союзниками, отношения стран успешно развиваются.

"Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично", - сказал Токаев.

Он отметил, что сопредельные регионы двух стран дают 70% двустороннего товарооборота. "Мы запланировали с Вами встречу форума приграничных регионов, надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то хотя бы в режиме онлайн, поскольку люди ждут - это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям", - сказал президент Казахстана, обращаясь к Путину.

Токаев отметил, что власти обеих стран постоянно координируют свою политику в области безопасности, что приобретает особое значение на фоне ситуации в Афганистане.

"Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане", - сказал он.

Токаев также отметил, что хотел бы выслушать точку зрения Путина на "происходящее в этой многострадальной стране, чтобы согласованно, с общих позиций проводить нашу политику".

Президент Казахстана прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. Как информировал ранее его пресс-секретарь Берик Уали, главы государств обменяются мнениями о проблемах региональной безопасности и интеграционных процессах на евразийском пространстве.