Талибы объявили о присоединении к ним брата Ашрафа Гани

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Хашмат Гани Ахмадзай, родной брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани, присоединился к радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), которое захватило власть в республике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание движения) в Twitter .

"Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани".

"Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани". Что говорили мировые политики о "Талибане"

"Хашмат Гани, родной брат экс-президента Ашрафа Гани, присоединился к "Исламскому эмирату Афганистан" при содействии [племянника лидера союзной "Талибану" экстремистской сети "Хаккани" Сираджуддина Хаккани] Халилуррахмана Хаккани", - указано в заявлении, к которому также прилагается фотография, где Хашмат Гани пожимает руки представителям талибов.

Шестидесятилетний Хашмат Гани с 2002 года является председателем Великого совета кучи (этнической группы в Афганистане, близкой к пуштунам). Помимо этого, он возглавляет конгломерат The Ghani Group, в который входят компании, предоставляющие услуги безопасности для частных и государственных клиентов, а также занимающиеся вопросами импорта, экспорта, строительства и недвижимости. Штаб-квартира The Ghani Group находится в Кабуле, а одна из дочерних компаний расположена в Дубае, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).