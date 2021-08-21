Талибы объявили о создании в Афганистане трехстороннего комитета по вопросам СМИ

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о создании в стране трехстороннего комитета по решению проблем СМИ.

"В Кабуле был создан трехсторонний комитет для решения проблем средств массовой информации. В него вошли компетентный представитель комиссии по культуре "Исламского эмирата Афганистан" [самоназвание движения], заместитель председателя ассоциации по защите СМИ, а также представитель штаба полиции провинции Кабул", - написал на своей странице в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Ранее сразу несколько афганских журналистов, в основном женщины, объявили о том, что после захвата власти в стране талибами они лишились своих рабочих мест. В частности, телеведущая национальной компании "Радио и телевидение Афганистана" Шабнам Хан Давран сообщила, что радикалы запретили ей даже заходить в офис компании.