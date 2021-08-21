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Смена власти в Афганистане

В ЕК заявили, что ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в €1 млрд на семь лет

Как сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, пакет гуманитарной помощи для Афганистана планируется расширить сверх запланированных €57 млн
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ/POOL
Описание
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ/POOL

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году €57 млн, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в €1 млрд, рассчитанной на ближайшие семь лет. Об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

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"Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных €57 млн, конкретные предложения скоро последуют", - заявила фон дер Ляйен.

Однако она подчеркнула, что ЕС заморозит пакет экономической помощи Афганистану в €1 млрд, рассчитанной на ближайшие семь лет, и не будет ее направлять, пока представители движения "Талибан" (запрещено в России) "не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин".

Теги
АфганистанФон дер Ляйен, УрсулаСмена власти в Афганистане
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