В ЕК заявили, что ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в €1 млрд на семь лет

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году €57 млн, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в €1 млрд, рассчитанной на ближайшие семь лет. Об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных €57 млн, конкретные предложения скоро последуют", - заявила фон дер Ляйен.

Однако она подчеркнула, что ЕС заморозит пакет экономической помощи Афганистану в €1 млрд, рассчитанной на ближайшие семь лет, и не будет ее направлять, пока представители движения "Талибан" (запрещено в России) "не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин".