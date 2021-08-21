ЕС не намерен признавать "Талибан"

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает технические контакты с движением "Талибан" (запрещено в России), но не ведет политических переговоров и не намерен его признавать. Об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании", - сказала она.