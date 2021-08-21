AFP: Меркель выразила уверенность в том, что Лашет станет ее преемником

ТАСС, 21 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей глубокой уверенности в том, что глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет сменит ее на посту после парламентских выборов. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP).

"Для него всегда было важно ставить во главу угла личное и неотъемлемое достоинство людей", - подчеркнула Меркель во время предвыборного мероприятия ХДС в Берлине. Она также добавила, что "глубоко убеждена" в том, что "именно с таким отношением он будет служить немцам в роли канцлера".

Меркель продолжает защищать свое решение не участвовать в избирательной кампании после 16 лет пребывания у власти.

Рейтинги Христианско-демократического союза, который представляет Меркель, в последнее время стагнируют. В июле ФРГ столкнулась с беспрецедентными наводнениями, а председатель ХДС и возможный преемник канцлера Армин Лашет попал в неприятную историю - во время встречи с пострадавшими от стихии камеры журналистов выхватили его смеющимся в компании других политиков. Кроме этого, в Германии опять растет статистика заражений коронавирусом, страна оказалась на пороге четвертой волны пандемии.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От "зеленых" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от ХДС/ХСС - Армин Лашет, от СДПГ - Олаф Шольц. Действующая глава правительства Ангела Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала. Вероятнее всего, ни одна партия не получит абсолютного большинства, это значит, что потребуется формирование коалиции.