Зеленский ввел в действие санкции против издания "Страна" и его главреда Гужвы

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против украинского издания "Страна" и его главного редактора Игоря Гужвы. Соответствующие указы опубликованы в субботу на сайте офиса президента.

Указом утверждается решение СНБО о санкциях в отношении Гужвы, а также директора предприятия Любови Лукашиной и ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" [издатели "Страны"].

Другим указом Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против издания "Страна". Там прямо прописана блокировка сайта и обязанность провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналу, аккаунту в Facebook, а также другим страницам издания в соцсетях.

Украинские провайдеры сразу после решения СНБО, не дожидаясь соответствующего указа главы государства, начали блокировать доступ к сайту "Страны" - strana.ua. В этой связи его руководство приняло решение о смене веб-адреса и выходе из украинской доменной зоны. В субботу издание начало выходить на сайте strana.news.

Президент также ввел в действие решения СНБО о санкциях против блогера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы. Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.