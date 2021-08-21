Эрдоган: Турция может продолжить нести ответственность за безопасность аэропорта Кабула

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Турецкие военные могут продолжить обеспечивать безопасность аэропорта Кабула в случае создания необходимых для этого условий. Об этом сообщил в субботу президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Говоря о событиях в Афганистане, президент Эрдоган заявил, что Турция может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. Это будет способствовать решению проблем для всех сторон, в первую очередь для международной общественности и афганского народа", - цитирует президента Турции его канцелярия.

14 июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, который должен завершиться к 11 сентября 2021 года. По итогам саммита альянса 14 июня страны НАТО приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения непрерывной работы международного аэропорта Кабула, учитывая его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром.

Избежать ошибок

Эрдоган заявил, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) должны избежать повторения собственных ошибок.

"Президент Эрдоган заявил, что желает мягкого перехода [власти] в Афганистане, и подчеркнул необходимость того, чтобы талибы не повторяли своих прошлых ошибок и действовали с пониманием по отношению ко всем этническим группам, а также выполняли свои обещания", - приводит слова президента его канцелярия.

Диалог с талибами

Турция считает необходимым поддерживать диалог с представителями движения "Талибан" вместо введения категорических условий, сообщил Эрдоган.

"Президент Эрдоган заявил, что в этом процессе необходимо поддерживать открытые каналы связи с талибами и проводить постепенное взаимодействие, а не осуществлять подход, основанный на жестких условиях", - цитирует Эрдогана его канцелярия.

По словам Эрдогана, новое афганское правительство "должно быть инклюзивным, чтобы оно отражало разнообразие народа" Афганистана.

Президенты Турции и России договорились координировать отношения с будущим правительством Афганистана, сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонных переговоров двух президентов.

"Президент [Турции Тайип] Эрдоган и президент России [Владимир] Путин также договорились о координации отношений, которые будут развиваться с правительством, которое будет сформировано [в Афганистане] в предстоящий период", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.