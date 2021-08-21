СМИ: талибы запретили в провинции Газни музыку и работу женщин на местном радио

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, ввело в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Об этом сообщило в субботу афганское агентство Pajhwok .

По его информации, соответствующее постановление было издано новым руководством региона, назначенным талибами после того, как 12 августа они установили контроль над Газни.

Ранее сообщалось, что начальник одного из отделений полиции провинции Мохаммад Хашем Галджи исчез сразу же после входа отрядов "Талибана" в административный центр региона. Родственники Галджи до сих пор не имеют о нем никаких сведений и считают пропавшим без вести.