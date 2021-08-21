Журналисты закрытых Зеленским оппозиционных телеканалов попросили Меркель о встрече

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором попросили о встрече с ней. Об этом сообщается в субботу на сайте канала "Первый независимый".

"Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK пользуются этой возможностью, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью", - отмечается в письме.

Журналисты отметили, что украинская власть, "грубо нарушив принцип верховенства права, запретила трансляцию трех ведущих телеканалов", и это решение получает "все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций". "Для нас будет честью встретиться с вами, чтобы выразить обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы на Украине", - написали журналисты.

В случае невозможности такой встречи из-за плотного графика Меркель в Киеве 22 августа журналисты просят канцлера Германии "отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг телеканалов, и инициировать обсуждение этого вопроса в профильных европейских институтах".

В начале февраля "112 Украина", NewsOne и ZIK были закрыты из-за введения санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на неподконтрольных Киеву территориях. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.