Генпрокуратура Молдавии призвала институты ЕС дать оценку давлению президента на ведомство

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии обратилась в европейские правовые организации с призывом дать оценку давлению, которое оказывают на ведомство президент страны Майя Санду и представители Партии действия и солидарности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Принимая во внимание особую роль европейских форумов в продвижении ценностей правового государства, генеральная прокуратура обратилась к международным структурам с просьбой дать оценку поправкам, которые касаются процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и оценки деятельности генерального прокурора, а также изменения состава Высшего совета прокуроров", - говорится в сообщении. Данное письмо, в частности, отправлено в адрес генерального секретаря Совета Европы (СЕ), Венецианской комиссии, Международную ассоциацию прокуроров, Консультативный совет европейских прокуроров СЕ. В ведомстве указывают, что такие поправки могут быть нацелены на установление политического контроля над прокуратурой.

На этой неделе генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что президент страны оказывает давление на прокуратуру и пытается использовать ведомство против политических оппонентов. Он сообщил, что Санду требует от прокуроров возбудить уголовные дела против экс-президента страны, лидера Партии социалистов Игоря Додона, бывшего президента, лидера Партии коммунистов Владимира Воронина и ряда других оппозиционеров. Глава Молдавии опровергла эти обвинения, объяснив, что добивается активизации расследований резонансных дел.

Ранее парламент Молдавии утвердил в первом чтении поправки к закону о прокуратуре, которые позволяют упростить процедуру отставки генпрокурора. Кроме того, депутаты приняли декларацию, признав неудовлетворительной работу прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией в расследовании кражи €1 млрд из банковской системы страны.

Стояногло возглавил Генпрокуратуру в 2019 году, по действующему законодательству его мандат длится семь лет. Ранее Санду заявила, что начнет борьбу с коррупцией и чистку правоохранительной системы, раскритиковав при этом и работу генпрокурора. Чтобы ускорить реформы, она объявила о создании независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, который имеет внешнее финансирование, а его членами являются эксперты из США, Румынии и других стран.