Все пограничные пункты Ирана с Афганистаном открыты и функционируют

ТЕГЕРАН, 21 августа. /ТАСС/. Все контрольно-пропускные пункты на границе Ирана с Афганистаном открыты и функционируют. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранской таможни Сейед Рухолла Латифи.

"Все пограничные пункты с Афганистаном, включая КПП "Милак", открыты, и торговля ведется через пограничные пункты страны", - цитирует его агентство IRNA.

10 августа глава ирано-афганской торговой палаты Хосейн Салими заявил, что торговое сообщение между Ираном и Афганистаном полностью приостановлено на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.