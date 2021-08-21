Бывшая и.о. президента Боливии нанесла себе повреждения в тюрьме

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес нанесла себе повреждения в тюрьме, ее состояние здоровья оценивается как стабильное. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо.

"Я с сожалением сообщаю, что госпожа Жанин Аньес попыталась нанести себе повреждения сегодня утром, однако мы сообщаем, что состояние ее здоровья абсолютно стабильное. <...> Причин для беспокойства нет", - приводит его слова газета Página Siete.

Ранее адвокаты Аньес неоднократно просили выпустить ее из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. МВД Боливии в пятницу выпустило заявление, в котором говорилось, что медобследование показало, что бывшая и. о. президента не нуждается в госпитализации.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.