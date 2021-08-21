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Смена власти в Афганистане

Члены Координационного совета Афганистана провели первые официальные переговоры с талибами

Стороны обсудили последние события и параметры всестороннего политического урегулирования для будущего страны
© AP Photo/Abdul Khaliq

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Члены Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти провели в субботу в Кабуле первые официальные переговоры с лидерами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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"Вместе с [экс-президентом] Хамидом Карзаем мы приветствовали членов политического офиса, а также команду переговорщиков "Талибана". Мы обменялись мнениями по текущей политической ситуации, обсудили последние события и параметры всестороннего политического урегулирования для будущего страны", - написал на своей странице в Twitter член координационного совета и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Другие подробности переговоров не приводятся.

Ранее сообщалось, что лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар в субботу прибыл в Кабул для обсуждения с членами координационного совета вопроса о создании правительства.

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АфганистанКарзай, ХамидСмена власти в Афганистане
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