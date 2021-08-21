Протурецкие формирования пять раз обстреляли позиции сирийских войск в провинции Алеппо

ХМЕЙМИМ, 21 августа. /ТАСС/. Протурецкие формирования за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции сирийских войск. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В округе Телль-Рифаат провинции Алеппо зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 27 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).