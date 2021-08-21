Талибы вернули контроль над районом Андараб в провинции Баглан на севере страны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бойцы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вернули в субботу контроль над районом Андараб провинции Баглан на севере страны, который ранее силы ополчения отбили у боевиков. Об этом сообщил ТАСС источник в силах сопротивления.

По его данным, около 3 тыс. талибов на машинах с тяжелым вооружением взяли район с населением 47 тыс. человек без боя. Силы ополчения покинули территории. По информации источника, возглавляющий сопротивление в Андарабе, командир призвал своих сторонников мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы в воскресенье вернуть контроль над регионом.

Силы ополчения Афганистана отбили у боевиков три района в провинции Баглан на севере страны в пятницу.

18 августа источник ТАСС в северной провинции Панджшер информировал, что в регионе формируются отряды сопротивления захватившим власть в Афганистане талибам. Общая численность формирований может достигать нескольких тысяч человек. Незадолго до этого вещающий из Бейрута проиранский телеканал Al Alam сообщил, что верные Салеху вооруженные силы уже заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат. Кроме того, Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в своем письме, опубликованном 16 августа во французском журнале La R gle du jeu, объявил об организации сопротивления талибам, центром которого станет Панджшер.