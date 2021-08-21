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Смена власти в Афганистане

Премьер Британии и генсек ООН обсудили обстановку и права человека в Афганистане

Джонсон и Гутерриш уделили особое внимание теме соблюдения прав женщин и этнических меньшинств в стране

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию с правами человека в Афганистане после захвата власти в стране боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении канцелярии главы правительства.

"Премьер-министр подчеркнул, что ООН должна играть центральную роль как по вопросам оказания гуманитарной помощи в Афганистане, так и по теме международных переговоров о будущем страны, выразив поддержку этому со стороны Великобритании. Генеральный секретарь рассказал о текущей ситуации, вызывающей обеспокоенность, и о тех трудностях, с которыми столкнулись сотрудники гуманитарных организаций", - говорится в сообщении.

Джонсон и Гутерриш уделили особое внимание теме соблюдения прав женщин и этнических меньшинств в Афганистане. "Они договорились продолжать тесно взаимодействовать в предстоящие дни, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН", - добавила канцелярия премьера.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанДжонсон, БорисГутерриш, АнтониуСмена власти в Афганистане
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