Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили Китай и Белоруссию

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в субботу обсудили в телефонном разговоре события в Белоруссии и политику Китая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Блинкен и министр Ландсбергис также обсудили жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Белоруссии", - информировал Госдепартамент. Стороны "подтвердили твердую поддержку белорусского продемократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии в отношении белорусов и кампанию по созданию условий для прохода потоков нелегальных мигрантов через границу".

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. В Литве ситуацию характеризуют как миграционный кризис.

Блинкен в разговоре с Ландсбергисом выразил также солидарность с Литвой "в свете попыток давление со стороны КНР". Ранее Госдепартамент США осудил решение Пекина отозвать китайского посла в Вильнюсе из-за трений по Тайваню. Посольство КНР в Вашингтоне назвало заявления Госдепартамента безответственными.

Решение отозвать посла КНР в Вильнюсе и требование от посла Литвы покинуть Пекин было принято в связи с планами балтийской страны открыть на своей территории представительство Тайваня. Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против любых официальных контактов других государств с Тайбэем.