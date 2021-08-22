СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам сектора Газа

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Израильская авиация подвергла бомбардировке сразу несколько районов в секторе Газа. Об этом сообщила в ночь на воскресенье палестинская радиостанция South Al-Aqsa.

По ее данным, ударам подверглась электростанция неподалеку от лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава. Помимо этого, ракетные снаряды были выпущены по городу Хан-Юнис на юге сектора, а также по нескольким районам города Газа на севере прибрежного анклава.

Как уточняется, только по западной части Газы было выпущено не менее шести ракет. О жертвах и серьезных разрушениях информации не поступало.

Ранее, как сообщала израильская пограничная полиция, один ее военнослужащий получил огнестрельные ранения в ходе беспорядков и столкновений с палестинцами в районе границы с сектором Газа.

В течение июня - начала августа самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу в общей сложности шесть раз. Тогда удары наносились, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.