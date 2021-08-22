Великобритания намерена сотрудничать с РФ и КНР по ситуации в Афганистане

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Западные страны должны сотрудничать с Россией, Китаем и Индией для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане и борьбы с терроризмом в регионе. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью газете The Sunday Telegraph .

"Мы собираемся подключить [к переговорам по Афганистану] страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай, как бы неудобно это ни было. Великобритания инициировала заседание Совета Безопасности ООН на этой неделе с перспективой сформировать контактную группу по Афганистану. Если мы хотим оказать максимальное умиротворяющее воздействие на [движение] "Талибан" (запрещено в РФ), то нам надо работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

По его словам, создание международной контактной группы по Афганистану позволит "сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи". Рааб добавил, что подобные инициативы Великобритании были положительно восприняты на встрече глав МИД стран Группы семи, которая состоялась 19 августа в виртуальном формате.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.