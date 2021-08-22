Часть эвакуируемых США афганцев временно разместят на базах в Испании

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Часть граждан Афганистана, которые ранее помогали американской стороне, решено эвакуировать и временно разместить на военных базах в Испании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Они обсудили "последние события в Афганистане". Байден выразил признательность Санчесу "за помощь во временном размещении направляющихся в США афганцев, которым грозит опасность, на военных базах" Рота и Морон-де-ла-Фронтера.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.