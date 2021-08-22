Трамп считает, что американская армия разваливается при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американские вооруженные силы теряют свою мощь при администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Алабама.

"Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как все это улетучилось и отдано врагу", - сказал он.

По словам Трампа, "бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.