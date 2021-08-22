Военный самолет с индийскими гражданами вылетел из Кабула в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster ВВС Индии вылетел утром в воскресенье из Кабула со 168 пассажирами на борту. Как сообщил в воскресенье представитель МИД Индии Ариндам Багчи на своей странице в Twitter , на его борту 107 граждан Индии и граждане других стран.

"Эвакуация продолжается! Специальный рейс ВВС Индии по эвакуации со 168 пассажирами на борту, включая 107 индийских граждан, находится на пути в Дели из Кабула", - сообщил Багчи.

Ранее в ночь на воскресенье самолет авиакомпании Air India прибыл в Нью-Дели из Таджикистана, на его борту было 87 индийцев и два гражданина Непала, вывезенных ранее из Афганистана - в субботу индийский военно-транспортный самолет C-130 эвакуировал этих людей из Кабула в Душанбе.

Это уже не первые рейсы по эвакуации индийцев из афганской столицы: 16 и 17 августа военно-транспортные самолеты ВВС Индии C-17 Globemaster вывезли порядка 200 дипломатов и сотрудников посольства, в их числе был и посол Индии в Афганистане Рудрендра Тандон.

Боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. По разным оценкам, в Афганистане в разных городах остаются порядка 1 тыс. индийцев.