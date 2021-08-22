Токаев считает, что события в Афганистане создают для Казахстана определенные риски

НУР-СУЛТАН, 22 августа. /ТАСС/. Происходящие в Афганистане события не несут для Казахстана прямой угрозы, но создают для него определенные риски, страна должна быть готова ответить на любые вызовы. Об этом в воскресенье заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам посещения оперативно-тактических учений "Кайсар-2021" в Алма-Атинской области.

"В условиях обострения международной обстановки нашим силовым структурам следует быть максимально мобилизованными. Мы видим рост озабоченности и встревоженности в обществе по поводу ситуации в Афганистане. Происходящие в этой стране события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, создают определенные риски. Поэтому мы должны внимательно следить за развитием ситуации и быть готовы адекватно ответить на любые вызовы", - приводит слова Токаева его пресс-служба.