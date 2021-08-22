Талибы встретятся с чиновниками более 20 провинций Афганистана

ТАСС, 22 августа. Военачальники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) намерены встретиться с бывшими губернаторами и чиновниками более чем 20 из 34 провинций Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

Пустить к себе домой? Мир решает судьбу беженцев из Афганистана

По его данным, на встречах, которые должны состояться уже в ближайшие несколько дней, будет обсуждаться обеспечение безопасности и сотрудничество.

"Мы не заставляем никого из бывших чиновников присоединиться [к движению] или доказать свою верность, они имеют право покинуть страну, если того пожелают", - отметил представитель движения.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.