Кличко заявил, что его не пустили в аэропорт встречать Меркель

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не пустили в столичный аэропорт Борисполь для встречи канцлера Германии Ангелы Меркель, которая должна прибыть на Украину в ближайшие часы в воскресенье.

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Кличко также обнародовал видеозапись, как сотрудник охраны в зале официальных делегаций в аэропорту отказывается его впускать, мотивируя это тем, что мэр отсутствует в списках. "Такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?", - возмутился Кличко.

Ранее украинские СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может в скором времени попросить Кличко уйти с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Повод для предположений о грядущем увольнении дал сам мэр, который в понедельник заявил, что его хотят заменить на "залетного ставленника". Кличко таким образом расценил расследование предполагаемых злоупотреблений в мэрии и на коммунальных предприятиях, которую проводят правоохранительные органы Украины.