Париж не намерен признавать власть талибов в Афганистане

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Франция не планирует признавать власть движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил в воскресенье в интервью газете Journal du Dimanche глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Собираемся ли мы признавать власть талибов, которые захватили страну силой? На этот вопрос я ясно отвечаю: нет", - сказал министр. Он подчеркнул, что "талибы знают требования", которые выдвигает Париж. Ле Дриан отметил, что главные из этих требований - дать возможность тем афганцам, чьи жизни находятся под угрозой, покинуть территорию страны, а также разорвать связи с террористами.

Он добавил, что Франция выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем в урегулировании ситуации в Афганистане.