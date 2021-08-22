{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Париж не намерен признавать власть талибов в Афганистане

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем в урегулировании конфликта

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Франция не планирует признавать власть движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил в воскресенье в интервью газете Journal du Dimanche глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Собираемся ли мы признавать власть талибов, которые захватили страну силой? На этот вопрос я ясно отвечаю: нет", - сказал министр. Он подчеркнул, что "талибы знают требования", которые выдвигает Париж. Ле Дриан отметил, что главные из этих требований - дать возможность тем афганцам, чьи жизни находятся под угрозой, покинуть территорию страны, а также разорвать связи с террористами.

Он добавил, что Франция выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем в урегулировании ситуации в Афганистане.

Теги
АфганистанФранцияСмена власти в Афганистане
Не менее 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях
Читать полностью