Не менее 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях

ТАСС, 22 августа. По меньшей мере 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях во время эвакуации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

По его данным, США и другие страны осуществляют операции по эвакуации своих граждан и граждан Афганистана, ищущих убежища, однако этот процесс осложнен тем, что в аэропорту Кабула ежедневно растет число людей, пытающихся покинуть страну.

"Наши силы соблюдают строгую дистанцию от внешних районов аэропорта Кабула, чтобы избежать столкновений с талибами", - сообщил представитель НАТО. "Мы сосредоточены на эвакуации всех иностранных граждан в кратчайшие сроки".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.