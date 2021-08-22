{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Не менее 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях

Источник в НАТО заявил, что эвакуация из Афганистана осложняется ежедневно растущим числом людей, пытающихся покинуть страну
© CNP/ABACA via Reuters Connect

ТАСС, 22 августа. По меньшей мере 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях во время эвакуации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

По его данным, США и другие страны осуществляют операции по эвакуации своих граждан и граждан Афганистана, ищущих убежища, однако этот процесс осложнен тем, что в аэропорту Кабула ежедневно растет число людей, пытающихся покинуть страну.

"Наши силы соблюдают строгую дистанцию от внешних районов аэропорта Кабула, чтобы избежать столкновений с талибами", - сообщил представитель НАТО. "Мы сосредоточены на эвакуации всех иностранных граждан в кратчайшие сроки".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
Смена власти в Афганистане
Кризис на Украине
Зеленский заявил, что приоритетной темой его переговоров с Меркель был вопрос Донбасса
По словам украинского лидера, повестка парижского саммита "нормандской четверки" остается актуальным вопросом
Читать полностью