Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уйдет в отставку в ноябре

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Стефан Лёвен уйдет в отставку с поста премьер-министра Швеции и председателя Социал-демократической рабочей партии на партийном съезде этой осенью. Об этом он заявил в воскресенье в своем летнем обращении в местечке Окерсберга.

"Я проинформировал исполнительный комитет партии и председателя избирательного комитета, что хочу покинуть пост председателя партии на партийном съезде в ноябре, а затем также быть освобожденным от должности премьер-министра", - отметил он.

Ранее Лёвен заявлял, что он возглавит партию в предвыборной кампании в следующем году. "Решение созрело со временем. Я был председателем партии десять лет, премьер-министром - семь лет. Это были фантастические годы. Но всему приходит конец", - пояснил Лёвен причину своего ухода.

Съезд, на котором будет избран следующий лидер партии, состоится 3-7 ноября этого года. Затем эта кандидатура должна быть утверждена парламентом в качестве премьер-министра, чтобы сменить Лёвена на посту.

Стефан Лёвен был вновь избран Риксдагом (парламентом) премьер-министром в начале июля после того, как ранее законодательный орган большинством голосов выразил ему недоверие.

28 июня Лёвен известил спикера Риксдага и короля о том, что уходит в отставку. 17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не поддерживает Лёвена из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Голосование состоялось 21 июня, большинство депутатов (181 из 349) выразило недоверие главе кабинета, правительство Лёвена с этого момента являлось переходным.