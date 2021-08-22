Талибы дали руководству сопротивления в провинции Панджшер четыре часа, чтобы сдаться

ТАСС, 22 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) дало отрядам сопротивления в афганской провинции Панджшер четыре часа, чтобы передать этот регион под контроль движения. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, радикалы "предоставили Ахмаду Масуду [возглавляющему сопротивление талибам] четыре часа, чтобы передать провинцию Панджшер под контроль "Талибана". Отмечается, что отряды движения находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату этой провинции.