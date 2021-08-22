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Кризис на Украине
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Зеленский заявил, что приоритетной темой его переговоров с Меркель был вопрос Донбасса

По словам украинского лидера, повестка парижского саммита "нормандской четверки" остается актуальным вопросом

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Приоритетной темой переговоров в воскресенье президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Киеве, был вопрос мирного урегулирования в Донбассе.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украины, Франция) была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге по итогам переговоров в Киеве.

Актуальным вопросом, по словам Зеленского, также остается повестка парижского саммита "нормандской четверки", которая, подчеркнул президент, "должна быть имплементирована". "Мы стремимся добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия контрольно-пропускных пунктов со стороны оккупированных территорий и доступа Международного комитета Красного Креста на эти территории", - отметил Зеленский.

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Меркель, АнгелаУкраинаГерманияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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