Земан заявил, что контрразведка Чехии прослушивала его сотрудника, а значит, и его самого

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk заявил в воскресенье, что контрразведка республики, отставки главы которой он добивается, прослушивает его сотрудников, а значит, и его самого.

"Несколько лет назад меня проинформировал один из высших офицеров Службы безопасности и информации [контрразведка республики], что [ее директор Михал] Коуделка дал приказ устроить прослушку одного из моих ближайших сотрудников, а значит, и меня. Служба безопасности и информации прослушивает и президента республики", - сказал Земан.

Хозяин Пражского града проинформировал об этом премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, а тот затем сообщил ему, что прослушивание телефонов прекращено. Между тем, как сказал Земан, прослушка продолжалась и далее. "Нельзя, чтобы шеф спецслужбы без причин мог прослушивать [телефонные] разговоры любого гражданина в республике <...>", - отметил президент. Он подчеркнул, что это противозаконно.

Глава контрразведки, действуя таким образом, может, по словам Земана, шантажировать некоторых представителей государственного руководства с помощью полученных записей телефонных разговоров. "Всех, кроме меня, потенциально можно шантажировать", - подчеркнул хозяин Пражского града, имея в виду, что на него самого у контрразведки не может быть компромата. Земан резко критически отозвался о недавнем решении правительства республики поручить до предстоящих в республике в октябре парламентских выборов исполнение обязанностей директора контрразведки Коуделке, пятилетний контракт которого истек 15 августа. В компетенции президента Чехии не входит назначение главы спецслужбы.

Между тем Бабиш на своей странице в Twitter проинформировал, что премьер и правительство Чехии не имеют права разрешать или распоряжаться о прекращении прослушивания телефонных разговоров. "Опровергаю то, что я когда-либо интересовался, кого [спец]службы прослушивают", - отметил премьер.

Портал neovlivni.cz со ссылкой на два источника в спецслужбах ранее в воскресенье проинформировал, что контрразведка вела слежку за советником президента Чехии Мартином Неедлым.