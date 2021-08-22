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Смена власти в Афганистане

Талибы направили батальон спецназначения для наведения порядка в аэропорту Кабула

По последним данным, в районе аэропорта в течение недели погибли не менее 20 человек

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) направило в аэропорт Кабула батальон сил специального назначения с целью наведения порядка в воздушной гавани. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганские источники.

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По их информации, задача батальона состоит в том, чтобы разогнать толпы людей, прибывших в аэропорт с целью покинуть Афганистан на преимущественно американских или пакистанских спецбортах, эвакуирующих, как правило, иностранных граждан и работавших на США афганцев.

Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении "Талибана", "с целью преодоления хаоса и наведения порядка в аэропорту Кабула все рейсы были отменены", а сама воздушная гавань, по сообщениям местных СМИ, была закрыта на 48 часов.

Круглосуточную работу аэропорта Кабула обеспечивают сейчас около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции. Улететь из страны пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть афганскую столицу.

По последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию радикалы возлагают на Соединенные Штаты

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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