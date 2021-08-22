СМИ: турецкий беспилотник атаковал патруль курдов в Камышлы

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат турецких ВВС нанес удар по внедорожнику с курдскими бойцами в городе Камышлы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в воскресенье вещающий из Эрбиля телеканал Rudaw.

По его данным, в результате атаки есть погибшие и раненые. Внедорожник, который подвергся нападению, направлялся к зданию местной автономной администрации.

В пятницу турецкий беспилотник нанес удар по штабу курдских формирований в окрестностях города Хасеке - административного центра одноименной провинции. В результате погибли девять полевых командиров и ополченцев из "Сил демократической Сирии" (СДС), еще не менее 10 получили ранения.

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Отряды СДС воюют с размещенными там формированиями сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Анкарой, и совершают вылазки против турецких войск.

17 августа артиллерия турецкой армии обстреляла окрестности города Абу-Расейн на севере провинции Хасеке. Турецкие военные выпустили свыше 50 снарядов по сирийской территории. В селениях Дардара и Умм-эль-Кейф под обстрел попали дома мирных граждан, в результате погибла женщина и ребенок, еще 16 человек были доставлены в госпиталь с ранениями. По словам врачей, восемь из них находятся в тяжелом положении.

Официальный представитель СДС Арам Ханна заявил Rudaw, что курды по-прежнему привержены соглашению о прекращении огня на северо-востоке Сирии. "Отряды СДС не нападают первыми и наносят только ответные удары с целью защиты мирного населения", - подчеркнул он.