Белый дом подтвердил участие Байдена в переговорах G7 по Афганистану в виртуальном формате

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет участие в срочных переговорах лидеров Группы семи (G7) в виртуальном формате по ситуации в Афганистане 24 августа. Это подтвердила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден 24 августа 2021 года встретится в виртуальном формате с лидерами G7. Лидеры [стран] обсудят продолжение тесной координации по политике в отношении Афганистана и эвакуации наших граждан, смелых афганцев, которые помогали нам последние двадцать лет, а также других уязвимых афганцев. Они также обсудят планы предоставления гуманитарной помощи и поддержки афганских беженцев", - говорится в тексте.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложит рассмотреть на встрече "семерки", которая является неформальным объединением семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. Она обратила внимание на то, что "в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них - женщины и девочки".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.