Премьер Украины обсудил с канцлером ФРГ "Северный поток - 2" и евроинтеграцию

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая находится в Киеве с однодневным визитом, сотрудничество в сфере энергетики, "Северный поток - 2", европейские и евроатлантические устремления Киева.

"Обсудили с Ангелой Меркель ключевые направления партнерства между Украиной и Германией. Остановились на вопросах энергетической безопасности, европейской и евроатлантической интеграции, экономического сотрудничества и работы "Крымской платформы" [инициированный Киевом формат для реализации своих притязаний на полуостров]", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

По словам Шмыгаля, на встрече также обсуждался проект "Северный поток - 2". "Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия вводу в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС в необходимых объемах", - подчеркнул он.

Правительство Украины, по его словам, настроено активно продолжать сотрудничество с Германией и ЕС в рамках зеленого энергетического перехода. "Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Белоруссии", - отметил премьер.

Перспективным направлением партнерства с ФРГ глава правительства назвал сферу возобновляемой энергетики и водорода. "Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне переданы на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", - сказал он.

Меркель, по словам Шмыгаля, заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено, а также, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Меркель и Зеленский

Меркель в воскресенье прибыла с однодневным визитом в Киев. Она начала свой визит с возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату в столичном парке Славы, после чего у нее состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Приоритетной темой переговоров, по словам украинского лидера, стал вопрос мирного урегулирования в Донбассе.

Зеленский выразил желание, чтобы позиция трех стран нормандского формата - Германии, Украины и Франции - была консолидированной в вопросе Донбасса. Стороны также обсудили "Северный поток - 2", однако президент Украины после переговоров заявил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит российского газа в Европу.

Зеленский также наградил Меркель орденом Свободы в благодарность за многолетнюю поддержку Украины.