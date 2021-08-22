Рассмотрение кандидатур на посты в новом кабмине Ирана может продлиться до 25 августа

ТЕГЕРАН, 22 августа. /ТАСС/. Рассмотрение кандидатов на посты в правительстве нового президента Ирана Эбрахима Раиси для выражения вотума доверия со стороны Меджлиса (парламента) страны может продлиться до 25 августа. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель парламентского президиума Сейед Низамоддин Мусави.

"Учитывая ту программу, которая нам предстоит в рамках рассмотрения кандидатов, я думаю, что с высокой вероятностью мы завершим его в среду", - сказал он. Ранее Мусави заявлял, что голосование завершится 24 августа.

Меджлис Ирана 14 августа начал рассмотрение списка кандидатов на министерские посты в правительстве нового президента для выражения ему вотума доверия. 21 августа парламент начал процедуру рассмотрения аргументов тех депутатов, которые выступают против утверждения того или иного министра. Раиси победил на выборах в Иране 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. 5 августа состоялась церемония инаугурации президента.