Талибы объявили об отправке сотен бойцов для захвата провинции Панджшер

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер, не признающей власть талибов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание движения) в Twitter .

"Сотни бойцов "Исламского эмирата" направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем", - указано в заявлении.

В субботу источник ТАСС в Панджшере информировал, что Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.

В пятницу глава Высшего совета по национальному примирению и один из членов Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти Абдулла Абдулла заявил о начале переговоров с лидерами провинции Панджшер, в частности с учеными-богословами, старейшинами и военными командирами региона.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

18 августа источник ТАСС в Панджшере сообщил, что в провинции формируются отряды сопротивления захватившим власть в Афганистане талибам. Общая численность формирований может достигать нескольких тысяч человек. Масуд в своем письме, опубликованном 16 августа во французском журнале La Regle du jeu, объявил об организации сопротивления талибам, центром которого станет Панджшер.