Зеленский заявил, что Украина до 2014 года сдавала России Крым в аренду

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предшественники на посту главы государства с 1991 по 2014 год сдавали России Крым в аренду. Такое мнение он выразил в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Украина".

"Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам [России], их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтоб это вернуть", - утверждал он, периодически переходя на русский язык.

Глава государства признал, что в этот же период Украина проиграла информационную борьбу за Крым. "Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости?" - возмутился Зеленский. "Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей", - заключил он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.