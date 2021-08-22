{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что Украина до 2014 года сдавала России Крым в аренду

По словам украинского президента, в этот же период Украина проиграла информационную борьбу за полуостров

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предшественники на посту главы государства с 1991 по 2014 год сдавали России Крым в аренду. Такое мнение он выразил в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Украина".

"Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам [России], их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтоб это вернуть", - утверждал он, периодически переходя на русский язык.

Глава государства признал, что в этот же период Украина проиграла информационную борьбу за Крым. "Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости?" - возмутился Зеленский. "Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей", - заключил он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Зеленский признал, что Киеву нужна помощь США для выполнения программы развития Украины
По словам президента Украины, проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд
Читать полностью