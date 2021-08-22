Зеленский: лидеры Европы не приехали на "Крымскую платформу", так как боятся Россию

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме "Крымская платформа" тем, что они якобы боятся Россию.

"Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <...>, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально", - сказал он в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Украина".

Зеленский также считает, что работа "Крымской платформы" должна быть ежедневной, подчеркнув, что она не закончится первым же форумом.

О создании "Крымской платформы" Зеленский объявил в сентябре 2020 года. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Работа площадки должна начаться с 23 августа. Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате примут участие 44 страны и международные организации. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие представителей от ЕС и НАТО. США делегируют министра энергетики, Германию на форуме вместо главы МИД также представит министр энергетики.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".