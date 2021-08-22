Байден: США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек, при этом порядка 28 тыс. из них покинули республику с 14 августа. Об этом заявил в воскресенье президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Он рассказал, что США эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран - участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипперсонал. "По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс. человек", - отметил глава государства, указав, что США эвакуируют и граждан Афганистана.

По словам Байдена, мобилизация гражданской авиации для эвакуации из Афганистана не должна оказать влияние на коммерческие авиаперевозки. "Авиакомпании участвуют в этой программе на добровольной основе, и мы им очень благодарны за это. В этой работе будут задействованы только по три-четыре самолета от каждого из ведущих перевозчиков, так что она не повлияет на коммерческие перевозки или влияние этой меры на них будет минимальным", - сказал Байден.

Администрация США обсуждает вопрос продления срока эвакуации из аэропорта столицы Афганистана после 31 августа, однако надеется, что не придется принимать данное решение, заявил Байден.

"Мы с военными обсуждаем продление. Мы надеемся, что нам не придется продлевать [срок эвакуации]. Подозреваю, это будет обсуждаться в зависимости от того, насколько далеко мы продвинулись в этом процессе [эвакуации людей из Афганистана]", - отметил американский лидер.

Соединенные Штаты расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула, боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) пошли навстречу в этом вопросе, заявил Байден. "Мы внесли несколько изменений, включая расширение зоны доступа вокруг аэропорта, а также периметра безопасности <...>. Они [талибы] пошли навстречу в расширении периметра", - сказал он.

Террористические угрозы

Соединенные Штаты тщательно отслеживают и нейтрализуют угрозы, которые могут исходить от террористов, в том числе от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при эвакуации людей из столичного аэропорта Афганистана, заявил Байден.

"Ситуация с безопасностью меняется стремительно. Гражданские скопились в аэропорту, и хоть мы вывезли тысячи из них, мы знаем, что террористы могут воспользоваться ситуацией и выбрать своими целями невинных афганцев или американских военных <...>. Мы продолжаем отслеживать и ликвидировать угрозу из любого источника, в том числе от ИГ", - сказал он.