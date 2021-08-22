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Смена власти в Афганистане
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Байден: США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек

По словам американского президента, его администрация обсуждает вопрос продления срока эвакуации после 31 августа, однако надеется, что этого не потребуется

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек, при этом порядка 28 тыс. из них покинули республику с 14 августа. Об этом заявил в воскресенье президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Он рассказал, что США эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран - участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипперсонал. "По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс. человек", - отметил глава государства, указав, что США эвакуируют и граждан Афганистана.

По словам Байдена, мобилизация гражданской авиации для эвакуации из Афганистана не должна оказать влияние на коммерческие авиаперевозки. "Авиакомпании участвуют в этой программе на добровольной основе, и мы им очень благодарны за это. В этой работе будут задействованы только по три-четыре самолета от каждого из ведущих перевозчиков, так что она не повлияет на коммерческие перевозки или влияние этой меры на них будет минимальным", - сказал Байден.

Администрация США обсуждает вопрос продления срока эвакуации из аэропорта столицы Афганистана после 31 августа, однако надеется, что не придется принимать данное решение, заявил Байден.

"Мы с военными обсуждаем продление. Мы надеемся, что нам не придется продлевать [срок эвакуации]. Подозреваю, это будет обсуждаться в зависимости от того, насколько далеко мы продвинулись в этом процессе [эвакуации людей из Афганистана]", - отметил американский лидер.

Соединенные Штаты расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула, боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) пошли навстречу в этом вопросе, заявил Байден. "Мы внесли несколько изменений, включая расширение зоны доступа вокруг аэропорта, а также периметра безопасности <...>. Они [талибы] пошли навстречу в расширении периметра", - сказал он.

Террористические угрозы

Соединенные Штаты тщательно отслеживают и нейтрализуют угрозы, которые могут исходить от террористов, в том числе от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при эвакуации людей из столичного аэропорта Афганистана, заявил Байден.

"Ситуация с безопасностью меняется стремительно. Гражданские скопились в аэропорту, и хоть мы вывезли тысячи из них, мы знаем, что террористы могут воспользоваться ситуацией и выбрать своими целями невинных афганцев или американских военных <...>. Мы продолжаем отслеживать и ликвидировать угрозу из любого источника, в том числе от ИГ", - сказал он.

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоСмена власти в Афганистане
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