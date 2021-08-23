Премьер Словении заявил, что в ЕС нет консенсуса о готовности принимать афганских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Между странами ЕС нет не только консенсуса, но даже никакого большинства в пользу приема афганских беженцев. Об этом написал в воскресенье вечером в Twitter-аккаунте премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствует в Совете ЕС во втором полугодии текущего года.

"Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в совете ЕС] нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами", - написал он.

Ранее в воскресенье Янша написал в другом твите, что "долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину".

В субботу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетила расположенный в Испании центр временного приема афганских беженцев в ЕС. На пресс-конференции после этого визита она объявила, что Евросоюз предложит рассмотреть на предстоящей 24 августа встрече Группы семи международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. По словам главы ЕК, "в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них - женщины и девочки". Она подчеркнула, что ЕС намерен проявить "максимальную солидарность", принимая беженцев из Афганистана

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.